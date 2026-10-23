Посол США в Турции заявил о возможном ударе по Ирану в эти выходные

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, заявил американский посол в Турции Том Баррак в интервью американскому журналисту и блогеру Марио Навфалю.

"Безусловно", - сказал Баррак, отвечая на вопрос о том, может ли быть нанесен удар в эти выходные. Он указал, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о новом ударе по Ирану "уже сегодня вечером". Однако, по словам дипломата, дипломатическое решение все еще возможно.

Баррак, который одновременно является специальным представителем США по Сирии и Ираку, добавил, что хотя Трамп по-прежнему "открыт для заключения сделки и готов к диалогу", он также "совершенно четко обозначил, чего именно хочет".

И от решений, принятых сейчас, может зависеть, двинется ли Ближний Восток в сторону нового регионального урегулирования или же его ждет очередная разрушительная эскалация, пояснил посол.

При этом Баррак подчеркнул, что любые возможные военные действия США против Ирана не будут направлены на смену режима. "Смена режима не станет результатом, - отметил дипломат. - Президент заинтересован в восстановлении равновесия: чтобы не было ни заложников, ни угроз, и чтобы в мире наступило спокойствие".