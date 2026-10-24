Трамп заявил, что США могут провести против Ирана еще одну "Эпическую ярость"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут провести против Ирана еще одну военную операцию наподобие "Эпической ярости", заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на митинге во Флориде.

"Мы можем устроить еще одну небольшую "Эпическую ярость", - сказал Трамп, использовав название американо-израильской кампании против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Он призвал иранских официальных лиц согласиться на требования США, чтобы положить конец конфликту.

"Если они (иранские представители - ИФ) умны, то просто скажут: "Давайте перейдем к делу", - отметил Трамп, добавив: "Но сомневаюсь, что они так поступят".