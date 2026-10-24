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Три пациента умерли в Кении от вируса Эбола

Три пациента умерли в Кении от вируса Эбола
Фото: IMAGO/Matrix Images/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Не менее девяти случаев заражения лихорадкой Эбола выявлено к настоящему моменту в Кении, трое пациентов скончались, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на кенийское министерство здравоохранения.

По данным министерства, двое скончавшихся были близкими родственниками, одна пациентка скончалась после возвращения из Демократической республики Конго (ДРК). Еще семь пациентов находятся на лечении в двух изоляторах. Признаков дальнейшего распространения инфекции нет.

Первый завозной случай заражения и смерти от вируса Эболы в Кении подтвердили в начале октября. Мужчина, который 7 лет проживал в ДРК, скончался через два дня после возвращения на родину.

Вспышка Эболы была официально объявлена в ДРК 15 мая. Случаи заражения также были отмечены в Уганде и Южном Судане. К настоящему моменту выявлено более 9,7 тыс. случаев заражения и около 4,7 тыс. смертей вследствие заражения.

Кения Эбола
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