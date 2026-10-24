Ким Чен Ын прибыл в Дандун и прошел по связывающему КНДР и Китай мосту

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил китайский приграничный город Дандун, перейдя по недавно открытому мосту, сообщает в субботу агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

"Источник в правительстве сообщил, что Ким Чен Ын прибыл в Дандун, перейдя через открытый недавно мост через реку Амноккан (кит.: Ялуцзян)", - передает агентство.

По некоторым данным, Ким Чен Ына в Дандуне встречал глава правительства КНР Ли Цян.

Четырехполосный мост длиной три километра связывает северокорейский город Синыйджу и китайский город Дандун. Мост был открыт на прошлой неделе после 12 лет строительства.