Поиск

США отменят пошлины на ряд товаров из Канады

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - США отменяют 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"С 30 октября будут снижены пошлины на такие товары, как фанера, некоторые бумажные изделия, некоторые виды оборудования, холодильные установки", - сообщает "Би-би-си" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Эти меры направлены на поддержку сенатора Сьюзан Коллинз от штата Мэн и других республиканцев в преддверии промежуточных выборов.

"Я просила ослабить пошлины для этих важных товаров и подчеркивала, какое бремя дополнительные расходы накладывают на предприятия и семьи в штате Мэн. Я продолжу напрямую работать с представителями администрации, чтобы добиваться дальнейшего смягчения пошлин и способствовать заключению более широкого торгового соглашения с Канадой - нашим соседом, союзником и крупнейшим торговым партнером", - заявила Коллинз.

Экономика штата сильно зависит от торговли с Канадой, а соперник Коллинз - от демократической партии Трой Джексон сделал торговую войну США и Канады центральным пунктом своей кампании.

Согласно данным опросов, накануне последней недели перед голосованием кандидаты идут практически вровень.

В конце августа 2026 года президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на канадские товары на сумму около $20 млрд (около 5% от канадского экспорта в США) - после того, как страны не пришли к соглашению по торговой сделке. В ответ Канада ввела собственные пошлины, в связи с чем Трамп запретил импорт отдельных канадских товаров и пригрозил удвоить пошлины на канадские автомобили в январе, если стороны не придут к соглашению.

Канада США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ осуждает нападение на участников церковной службы в Иордании

США отменят пошлины на ряд товаров из Канады

Главные музеи Парижа закрыты в преддверии новой волны протестов

 Главные музеи Парижа закрыты в преддверии новой волны протестов

В Конгресс США внесен законопроект по запрету выдачи разрешений на импорт энергоносителей РФ

Пожар произошел в историческом чайном домике в Альпах, принадлежавшем Гитлеру

 Пожар произошел в историческом чайном домике в Альпах, принадлежавшем Гитлеру

Ким Чен Ын прибыл в Дандун и прошел по связывающему КНДР и Китай мосту

Польша намерена разместить у себя ядерное оружие и США, и Франции

 Польша намерена разместить у себя ядерное оружие и США, и Франции

Российский эксперт: доказательств внешнего вмешательства в события во Франции и других странах Европы нет

 Российский эксперт: доказательств внешнего вмешательства в события во Франции и других странах Европы нет

Три пациента умерли в Кении от вируса Эбола

 Три пациента умерли в Кении от вируса Эбола

Что случилось этой ночью: суббота, 24 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов