США отменят пошлины на ряд товаров из Канады

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - США отменяют 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"С 30 октября будут снижены пошлины на такие товары, как фанера, некоторые бумажные изделия, некоторые виды оборудования, холодильные установки", - сообщает "Би-би-си" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Эти меры направлены на поддержку сенатора Сьюзан Коллинз от штата Мэн и других республиканцев в преддверии промежуточных выборов.

"Я просила ослабить пошлины для этих важных товаров и подчеркивала, какое бремя дополнительные расходы накладывают на предприятия и семьи в штате Мэн. Я продолжу напрямую работать с представителями администрации, чтобы добиваться дальнейшего смягчения пошлин и способствовать заключению более широкого торгового соглашения с Канадой - нашим соседом, союзником и крупнейшим торговым партнером", - заявила Коллинз.

Экономика штата сильно зависит от торговли с Канадой, а соперник Коллинз - от демократической партии Трой Джексон сделал торговую войну США и Канады центральным пунктом своей кампании.

Согласно данным опросов, накануне последней недели перед голосованием кандидаты идут практически вровень.

В конце августа 2026 года президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на канадские товары на сумму около $20 млрд (около 5% от канадского экспорта в США) - после того, как страны не пришли к соглашению по торговой сделке. В ответ Канада ввела собственные пошлины, в связи с чем Трамп запретил импорт отдельных канадских товаров и пригрозил удвоить пошлины на канадские автомобили в январе, если стороны не придут к соглашению.