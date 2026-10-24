Дипломаты назвали дезинформацией слухи об эвакуации специалистов АЭС "Бушер"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Работа сотрудников посольства России в Иране, а также специалистов АЭС "Бушер" продолжается в штатном режиме, сообщения об их эвакуации являются дезинформацией, сообщили в российском диппредставительстве.

Там обратили внимание на публикации о том, что якобы началась кампания по эвакуации сотрудников посольства и АЭС.

"В этой связи заявляем, что ни сотрудники посольства, ни российские специалисты на АЭС "Бушер" никуда не собираются эвакуироваться. Работа продолжается в штатном режиме", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии в субботу.