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Авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон" готовится к возможным ударам по Ирану

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ВМС США осуществляют погрузку боеприпасов на авианосец USS George Washington, готовясь к возможному возобновлению ударов по Ирану, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным американских официальных лиц, знакомых с планами командования, боевые корабли ВМС США на Ближнем Востоке готовятся к эскалации конфликта на случай, если президент Дональд Трамп в ближайшие недели решит нанести новую серию ударов по Ирану.

Как сообщает газета, в ходе посещения американского авианосца и эсминца, действующих в Аравийском море, корреспонденты The Wall Street Journal стали свидетелями масштабного пополнения запасов боеприпасов и материальных средств. В частности, на корабли были доставлены крылатые ракеты большой дальности для поражения наземных целей и авиабомбы, предназначенные для уничтожения укрепленных подземных объектов.

"Мы постоянно проявляем бдительность, следим за обстановкой вокруг и готовы действовать - как в ответ на угрозу, так и на упреждение", - заявил капитан авианосца USS George Washington Николас ДеЛео.

Издание напоминает, что ранее Трамп заявлял, что не станет наносить удары по Ирану до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. В Пентагоне газете указали, что задача военных - разработать и представить президенту возможные варианты действий. При этом официальные лица подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

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