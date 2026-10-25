США могут возобновить бизнес-отношения с Россией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - США могут возобновить деловые отношения с Россией и Украиной, заявил Трамп журналистам.

"Мы хотели бы вернуться к жизни, при которой Россия и Украина заключат соглашение, и тогда мы сможем вести дела и с теми, и с другими. ... Конечно, мы будем вести дела и с Украиной, и с Россией после того, как эта война закончится".

В пятницу президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия согласна возобновить трехсторонние переговоры РФ-США-Украина с целью обсуждения вопроса обеспечения безопасности Украины и РФ после окончательного мирного соглашения.