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США могут возобновить бизнес-отношения с Россией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - США могут возобновить деловые отношения с Россией и Украиной, заявил Трамп журналистам.

"Мы хотели бы вернуться к жизни, при которой Россия и Украина заключат соглашение, и тогда мы сможем вести дела и с теми, и с другими. ... Конечно, мы будем вести дела и с Украиной, и с Россией после того, как эта война закончится".

В пятницу президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия согласна возобновить трехсторонние переговоры РФ-США-Украина с целью обсуждения вопроса обеспечения безопасности Украины и РФ после окончательного мирного соглашения.

Владимир Путин РФ США Дональд Трамп
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