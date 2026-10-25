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Сгоревший исторический чайный домик Гитлера планируется восстановить

Сгоревший исторический чайный домик Гитлера планируется восстановить
Фото: IMAGO/Fotostand/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пожар, который произошел в чайном домике "Кельштайнхаус", также известном как "Орлиное гнездо" в баварских Альпах, серьезно повредил здание. Однако местные власти заверили, что намерены его восстановить, сообщает Associated Press.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил журналистам, что никто не оставит там просто руины. Однако, пока неясно, как именно планируется восстанавливать исторический домик, который построили для Адольфа Гитлера в 1938 году на высоте 1834 м над уровнем моря.

Такое расположение постройки затруднило тушение пожара, который начался еще 23 октября. Кроме того, работу пожарных осложнял сильный ветер и первый в этом сезон снег.

По подозрению в причастности к пожару в субботу, 24 октября, был задержан мужчина. Экстренные службы встретили его по пути к домику, когда он уезжал с места происшествия. Им оказался 33-летний гражданин Германии с признаками психического расстройства. Его направили на освидетельствование, однако полиция также изучит и политические мотивы поджога.

Попасть в "Кельштайнхаус" можно на лифте либо через серию туннелей, проезд через которые разрешен только автобусам с посетителями. Сам Гитлер его практически не использовал, лишь изредка приглашая туда иностранные делегация. В конце Второй мировой войны домик непродолжительное время был ставкой верховного главнокомандующего германского вермахта. С 1952 года там расположено кафе и выставка, посвященная его истории. Сообщается, что центр с основной исторической экспозицией не пострадали.

Германия Бавария Альпы
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