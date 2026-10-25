Запущен прямой авиарейс между Минском и Бангкоком

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" выполнила первый полет по прямому регулярному рейсу на маршруте Минск-Бангкок, сообщила в воскресенье пресс-служба Национального аэропорта Минск.

"Сегодня в Национальном аэропорту Минск состоялось открытие регулярного прямого рейса авиакомпании "Белавиа" в Бангкок", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330-200.