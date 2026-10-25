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Белорусам рекомендовали не ездить в ряд стран Европы из-за обстановки там

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии выступило в воскресенье с рекомендацией гражданам республики воздержаться от поездок в ряд европейских стран.

"По поступающей информации, в ряде государств Европы, включая отдельные государства-члены Европейского союза, отмечается резкое осложнение внутриполитической обстановки, сопровождающееся массовыми акциями, в том числе с участием радикально настроенных лиц, сообщениями о непропорциональном применении силы со стороны правоохранительных органов и произвольных задержаниях", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Белоруссии "настоятельно рекомендует белорусским гражданам воздерживаться от необязательных поездок во Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Албанию, а при отсутствии острой необходимости - перенести или отменить такие поездки".

Находящимся на территории этих государств белорусам рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, избегать мест массового скопления людей и районов проведения протестных акций, следить за сообщениями местных властей и загранучреждений Белоруссии.

"При дальнейшем обострении обстановки рекомендуем покинуть территории указанных государств доступными коммерческими маршрутами. Обращаем также внимание на возможные ограничения доступности консульско-правовой помощи в связи с малочисленностью дипломатического состава белорусских загранучреждений в указанных странах. Рекомендуем заранее сохранить экстренные контакты данных загранучреждений", - отметили в ведомстве.

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