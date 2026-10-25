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Землетрясение близ Японии не привело к разрушениями и цунами

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7, произошедшее в воскресенье в водах неподалеку от островов Огасавара в Тихом океане, не привело к опасным последствиям, сообщает агентство EFE.

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), подземные толчки случились примерно в 11:10 по местному времени (5:10 по Москве) на глубине около 470 км в водах к западу от архипелага Огасавара.

В дальнейшем не поступало данных о серьезных разрушениях или жертвах. Угрозы цунами не было.

Острова Огасавара, также известные как острова Бонин, находятся в ведении столичного правительства Токио и расположены примерно в 1000 километрах к югу от центра Токио.

Япония Огасавара
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