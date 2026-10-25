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Шторм привел к отмене около сотни рейсов в аэропорту Амстердама

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сильный шторм спровоцировал отмену примерно 100 рейсов в международном амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает в воскресенье агентство EFE.

В основном, это затронуло авиакомпании KLM и EasyJet. Так, отмена коснулась примерно 80 рейсов из Схипхола, а также - еще 20 рейсов в этот аэропорт.

Причиной отмены рейсов стал шторм "Боэло", от которого в последние дни пострадали несколько стран севера Европы, в частности - Великобритания.

Амстердам
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