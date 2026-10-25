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В резиденции президента Израиля начали писать свиток Торы для русскоязычных еврейских общин мира

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В резиденции президента Израиля Ицхака Герцога состоялась церемония начала написания свитка Торы, который объединит русскоязычные еврейские общины разных стран, сообщает в воскресенье пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.

Первую букву свитка было предложено написать президенту Израиля. В церемонии приняли участие представители еврейской общины РФ во главе с раввином Лазаром.

После Иерусалима написание свитка продолжится в Австралии, в еврейской общине Бонди, где произошел теракт, в США при участии русскоязычных евреев и в других странах.

В пресс-службе отметили, что это будет "странствующий" свиток Торы: после того, как он будет полностью готов, его планируют привозить на мероприятия русскоязычных иудеев в разных государствах, в детские лагеря и в новые общины, у которых пока нет своего собственного свитка.

Израиль
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