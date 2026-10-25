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Трамп уверен, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут очень скоро

Трамп уверен, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут очень скоро
Дональд Трамп
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в воскресенье, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут "очень скоро".

Он также в очередной раз отметил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, по его мнению, стремятся к урегулированию.

"Я думаю, они оба хотят заключить соглашение", - отметил американский лидер.

Когда ждать переговоров

До этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США в скором времени проведут трехсторонние переговоры с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию.

Он пояснил, что на выходных поговорил госсекретарем США Марко Рубио, который рассказал ему о планирующихся переговорах.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина в десятых числах ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для таких переговоров.

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября, уточнил со своей стороны Ушаков.

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