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Нетаньяху заявил, что Иран может попытаться ударить по Израилю перед выборами

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Иран может попытаться нанести удар по Израилю с целью сорвать проведение парламентских выборов 27 октября, предположил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова и защищаться, и нападать. У нас есть разведданные, свидетельствующие, что Иран и поддерживаемые им силы могут попытаться атаковать нас с целью сорвать выборы", - приводит его слова The Times of Israel в воскресенье.

Нетаньяху подчеркнул, что, в случае иранской атаки, Израиль ответит гораздо более мощными ударами.

В пятницу начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что в настоящее время нет оперативной необходимости в возобновлении ударов по Ирану до выборов в Кнессет. При этом он отметил, что "если мы придем к выводу, что такой удар необходим, мы его нанесем".

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран ЦАХАЛ
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