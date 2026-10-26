Лула да Силва побеждает на президентских выборах в Бразилии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания во втором туре выборов, прогнозирует компания Datafolha, занимающаяся исследованием общественного мнения.

Согласно официальным данным, после обработки почти 90% бюллетеней Лула да Силва набирает 51,53% голосов, а его соперник, сенатор Флавиу Болсонару - 48,47%.

Datafolha, основываясь на собственной системе, утверждает, что Болсонару утратил шансы обойти своего соперника. Используемая система учитывает, в частности, на каких избирательных участках еще продолжается подсчет голосов, а также то, за каких кандидатов там обычно голосуют избиратели.