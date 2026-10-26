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Нетаньяху просит Трампа оказать его кампании больше поддержки на фоне выборов в Израиле

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни все чаще обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать больше общественной поддержки его предвыборной кампании, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Американский источник заявил порталу, что Нетаньяху дважды разговаривал с Трампом за последние три дня и попросил его удвоить публикации в социальной сети Truth Social с выражением поддержки израильского премьера.

По словам собеседника портала, Нетаньяху даже предложил формулировки для дополнительных заявлений о поддержке.

Источник добавил, что Белый дом рассматривает агрессивное лоббирование Нетаньяху как "признак отчаяния" и указание на то, что израильский лидер, по его собственному мнению, отстает в предвыборной гонке.

В то же время израильский источник сообщил, что премьер-министр Израиля предложил Трампу провести телефонные переговоры с израильскими журналистами, чтобы выразить ему дальнейшую поддержку.

Между тем пресс-секретарь партии Нетаньяху "Ликуд" Нета Молхо опровергла информацию о том, что премьер-министр просил Трампа поддержать его предвыборную кампанию "в последние дни или до его заявления об одобрении".

Ранее Трамп заявлял, что хотел бы увидеть победу Нетаньяху на парламентских выборах.

"Он именно тот партнер, который требуется США в Израиле - стране, ради которой мы многое сделали", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что Нетаньяху вместе с США проводил военную операцию против Ирана. По мнению американского президента, другой лидер, окажись он на месте Нетаньяху, не согласился бы на такие меры.

Выборы в Израиле запланированы на 27 октября 2026 года.

Биньямин Нетаньяху Белый дом Дональд Трамп
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