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Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% - до 635,77 пункта. В конце текущего года значение индикатора будет составлять 645 пунктов, прогнозируют опрошенные агентством Bloomberg аналитики.

Британский FTSE 100 также потерял 0,3%, германский DAX - 0,8%, французский CAC 40 - 0,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 0,4%.

Розничные продажи в Великобритании в сентябре снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило Национальное статистическое управление. В августе показатель вырос на 0,7%, согласно пересмотренным данным, а не на 0,5%. В годовом сравнении продажи в прошлом месяце повысились на 0,8% после подъема на 2,7% месяцем ранее.

Индекс потребительского доверия в Британии в октябре упал до минус 24 пунктов с минус 13 пунктов в предыдущий месяц, говорится в отчете аналитической компании NIQ GfK. Падение стало максимальным с апреля 2020 года.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в октябре составил 51,9 пункта по сравнению с 53,1 пункта в сентябре, согласно предварительным данным S&P Global. Промышленный PMI в еврозоне снизился до 52,4 пункта с 52,9 пункта, индекс сферы услуг - до 51,7 с 53 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении экономической активности.

Значение сводного PMI в Германии уменьшилось до 52,8 пункта с 53,8 пункта в сентябре. Промышленный индекс составил 54,2 пункта против 53,9 пункта месяцем ранее, PMI сектора услуг - 51,7 против 52,9 пункта.

Французский сводный PMI опустился в октябре до 48,4 пункта с 51,1 пункта в сентябре. Индекс промышленного сектора снизился до 49,3 с 50,6 пункта, сферы услуг - до 48,4 с 51,2 пункта.

Сводный PMI Великобритании повысился до 53,1 пункта с сентябрьских 52 пунктов. PMI промышленности поднялся до 52,8 пункта с 51,9 пункта, сектора услуг - до 53,1 с 52,1 пункта.

Тем временем индекс инфляционных ожиданий потребителей в еврозоне в прошлом месяце вырос до максимальных за четыре месяца 3,1% с 3% в августе.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 стала французская Kering (-16,6%). Владеющая модными брендами компания в минувшем квартале получила выручку на уровне ожиданий рынка, однако продажи ее ключевого бренда Gucci оказались хуже прогнозов экспертов.

Шведская инвесткомпания Lifco и французский поставщик автодеталей Valeo потеряли 12,1% и 11,5% капитализации соответственно из-за слабой квартальной отчетности.

Стоимость бумаг финского производителя машин для погрузочно-разгрузочных работ HIAB снизилась на 11,7%, несмотря на его позитивные показатели за июль-сентябрь.

Котировки шведской Volvo Cars упали на 24,2%. Автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в прошлом квартале, сократив выручку на 23%.

BE Semiconductor сократила рыночную стоимость на 7,7%, Rolls-Royce Holdings - на 7,6%, Compagnie Financiere Richemont - на 6,4%, Stellantis - на 6,3%.

Бумаги кейтеринговой Sodexo подорожали на 6,3% - максимально в составе Stoxx 600. Французская компания ранее представила отчетность за фингод, завершившийся в августе: ее годовая выручка и операционная прибыль превзошли оценки экспертов.

Капитализация норвежской Tomra Systems, выпускающей автоматы для приема использованной тары и сенсорные системы сортировки мусора, увеличилась на 1,5% после сильной отчетности, показавшей значительный рост выручки и чистой прибыли в третьем квартале.

Рыночная стоимость швейцарской Holcim повысилась на 5%. Производитель строительных материалов улучшил годовой прогноз на фоне сильных результатов за прошлый квартал.

Французская L'Oreal нарастила капитализацию на 5,6%. Выручка производителя косметики в июле-сентябре оказалась лучше прогнозов аналитиков.

Котировки итальянской Eni поднялись на 5,8%. Нефтегазовая компания отчиталась о росте чистой прибыли вчетверо в минувшем квартале, а также объявила о выплате специального дивиденда в размере 0,46 евро на акцию.

Акции других представителей сектора также выросли в цене, в том числе BP Plc - на 4,4%, Shell - на 3,7%, TotalEnergies - на 4,3%, Equinor - на 5,1%.

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