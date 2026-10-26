Грузоперевозки в Таджикистане за девять месяцев выросли на 15,6%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Таджикистане в январе-сентябре 2026 года составил 132,9 млн тонн, увеличившись на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Агентство по статистике республики.

Основной объем перевозок пришелся на автомобильный транспорт, которым за отчетный период было доставлено 127 млн тонн грузов - на 16% больше, чем в январе-сентябре 2025 года. Доля автотранспорта в общем объеме грузоперевозок составила 95,5%.

Железнодорожным транспортом за девять месяцев было перевезено 5,94 млн тонн грузов, включая транзитные перевозки, а также операции по погрузке и выгрузке. Этот показатель вырос на 6,4% в годовом выражении.

В региональном разрезе наибольший объем грузоперевозок зафиксирован в Хатлонской области - 50,39 млн тонн. На Согдийскую область пришлось 39,74 млн тонн, на районы республиканского подчинения - 18,44 млн тонн.

В Душанбе объем грузоперевозок составил 17,13 млн тонн, в Горно-Бадахшанской автономной области - 1,25 млн тонн.

Согласно опубликованным данным, Хатлонская и Согдийская области обеспечили основную часть грузоперевозок в стране.