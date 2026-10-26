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Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Dow Jones потерял 1,2%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на отчетах компаний.

Давление на рынки оказало повышение цен на нефть на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Между тем индекс потребительского доверия в США в октябре опустился до 48 пунктов по сравнению с 48,1 пункта в предыдущий месяц, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индикатора до 46,3 пункта, и аналитики не ожидали изменения этой оценки, по данным Trading Economics.

Несмотря на пересмотр индекса в сторону повышения, его значение осталось на минимальной отметке за пять месяцев.

Акции American Express Co. подешевели на 3,7% по итогам торгов после публикации отчетности за июль-сентябрь. Выручка одного из лидеров американского рынка пластиковых карт оказалась рекордной для третьего квартала, но не оправдала ожиданий рынка, в то время как скорректированная прибыль их превзошла. Компания также сообщила, что сократит 5% персонала по всему миру.

JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. сократили капитализацию на 1,5%, Bank of America Corp. - на 1%, Wells Fargo - на 0,8%, Goldman Sachs Group - на 1,8%, Morgan Stanley - на 2,4%, BlackRock - на 1,7%.

Цена бумаг Western Digital уменьшилась на 3%, несмотря на сильный отчет поставщика решений в сфере хранения данных. Чистая прибыль и выручка в прошедшем финансовом квартале поднялись более чем в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы экспертов.

Autoliv снизила рыночную стоимость на 3,5%. Выручка шведско-американского производителя систем безопасности для автомобилей в третьем квартале уменьшилась на 0,5% и не оправдала ожиданий рынка, как и скорректированная прибыль. Кроме того, компания ухудшила годовой прогноз скорректированной операционной рентабельности до 10,5% с 10,5-11%.

Акции AT&T Inc. подешевели на 8%, T-Mobile - на 7,7%, Deckers Outdoor, MGM Resorts International и lululemon athletica - на 4,9%, Dollar General - на 4,6%.

Капитализация Apple Inc. сократилась на 0,1%, Nvidia Corp. и Tesla - на 0,6%, Alphabet Inc. - на 1,2%, Amazon.com Inc. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1%. Microsoft Corp. увеличила ее на 0,7%.

Рыночная стоимость пивоваренной Boston Beer выросла на 3,4%. Компания в минувшем финквартале сократила чистую прибыль и выручку на фоне ослабления потребительского спроса на пиво, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка - хуже.

Бумаги SLB подскочили на 7,1%. Нефтесервисная компания в третьем квартале получила выручку и скорректированную прибыль выше ожиданий аналитиков.

Crown Castle нарастила капитализацию на 9,1%, CrowdStrike - на 8,3%, Palo Alto Networks - на 7,2%, Halliburton Co. - на 5,2%, Datadog - на 4,6%, Devon Energy - на 4,5%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу упал на 1,23% - до 52215,16 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,52% - до 7623,68 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,21% и закрылся на отметке 25955,34 пункта.

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