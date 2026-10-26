Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

Илияна Йотова Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Илияна Йотова и Кирил Валчев лидируют на выборах президента и вице-президента Болгарии, согласно предварительным результатам, после подсчета 17,86% бюллетеней.

По данным ЦИК, Йотова и Валчев набирают 35,5%.

На втором месте Андрей Гюров и Георги Кандев с 30,5%.

Костадин Костадинов в паре с Петаром Волгиным предварительно получают 13,5% голосов.

В нынешних выборах участвуют рекордные 27 пар кандидатов на должности президента и вице-президента. Кандидаты выдвинуты семью политическими партиями и 20 инициативными комитетами.

Согласно опросам, основная борьба разыграется между нынешним временным президентом Илияной Йотовой (Болгарская социалистическая партия) в паре с Кирилом Валчевым и беспартийным Андреем Гюровым в паре с Георги Кандевым.

Ожидается, что выборы, скорее всего, пройдут во второй раз из-за низкой явки избирателей. Явка должна быть выше 50% из 6,6 млн зарегистрированных избирателей, и победителю необходимо большинство голосов. По прогнозам, в воскресенье явка избирателей составит менее 40%, что указывает на вероятный второй тур выборов 1 ноября.

Президентские выборы проходят в Болгарии досрочно в связи с тем, что прежний глава государства Румен Радев подал в отставку в январе для того, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли в стране ранее в этом году. Сейчас он занимает пост премьер-министра. С момента отставки Радева временным президентом Болгарии является Йотова.