В РФ заявили об уничтожении объектов инфраструктуры украинского порта Черноморск

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы РФ в ходе ночных ударов поразили объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов украинского порта Черноморск, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, в Одесской области также поражены четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что ночью на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для обеспечения ВСУ. Как отметили в ведомстве, цель поражена ударом БПЛА.