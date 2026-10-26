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В РФ заявили об уничтожении объектов инфраструктуры украинского порта Черноморск

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы РФ в ходе ночных ударов поразили объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов украинского порта Черноморск, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, в Одесской области также поражены четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что ночью на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для обеспечения ВСУ. Как отметили в ведомстве, цель поражена ударом БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Черноморск Одесская область
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