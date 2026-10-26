Германия планирует закупить у Киева партию крылатых ракет для испытаний

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Власти Германии планируют в ближайшие недели договориться с Украиной о приобретении крылатых ракет "Барс", сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Германское правительство, как ожидается, в предстоящие недели завершит оформление сделки по покупке первой партии ракет "Барс" для тестирования Бундесвером, заявили знакомые с планами лица", - информирует FT.

Испытания назначены на начало 2027 году. В случае их удачного хода Берлин может купить несколько сотен ракет, отмечает издание.

Отмечается, что "Барс" производят в том числе в условиях секретности на территории Германии по плану Build, стартовавшему в 2025 году. Первая партия таких ракет поступила на Украину в октябре.

FT напоминает, что Берлин создает арсенал вооружений для дальних ударов. Так, Германия заключила предварительное соглашение с США о поставках крылатых ракет Tomahawk. Но из-за нынешних сложностей с их производством Германия вряд ли получит их ранее 2030-х годов. Кроме того, Германия планирует закупить для испытаний крылатые ракеты Anthem, производимые стартапом Covenant. Считается, что если стоимость одной единицы Tomahawk составляет $4 млн - $6 млн, то Covenant - в 10 раз меньше.