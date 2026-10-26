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Париж обсуждает с 10 странами присоединение к программе ядерного сдерживания Франции

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Франция проводит переговоры в двустороннем формате с 10 европейскими странами, которые выразили желание участвовать в реализации французской концепции "передового сдерживания" ядерным оружием, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"На данный момент Франция создала 10 отдельных координационных групп с партнерами по "передовому сдерживанию", ведет переговоры в двустороннем формате, а не собирает все стороны в один ядерный клуб. По словам представителей оборонной сферы, на практике это значит, что военные чиновники стран-партнеров общаются между собой с целью сравнивать, о чем им говорит Франция", - отмечает WSJ.

На данный момент участвовать во французской инициативе выразили желание Великобритания, Германия, Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и Швеция. В ее рамках предполагается размещение в странах Европы истребителей Dassault Rafale, способных нести ядерное оружие, создание новой инфраструктуры, средств связи и раннего предупреждения, обмен разведданными. Европейские официальные лица отмечали, что новая система защищенной связи, раннего оповещения и передачи разведывательной информации также поможет укрепить ковенциональную оборону Европу.

WSJ отмечает, что попытки Франции расширить роль своих ядерных сил в обеспечении европейской обороны происходит в то время, как в Европе сомневаются в готовности США обеспечивать ядерное сдерживание в этом регионе. Однако, поясняет издание, европейские страны не обязательно будут участвовать в принятии решений при обеспечении сдерживания Парижем. "Франция позволит нам участвовать в ее ядерном сдерживании не больше, чем американцы", - приводит газета слова неназванного министра одного из европейских правительств.

Однако наблюдатели опасаются, что ситуация может измениться, если на президентских выборах весной 2027 года во Франции победу сможет одержать кандидат в президенты от правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, хотя ранее ее партия поддержала концепцию "передового сдерживания".

"Высокопоставленный европейский военный чиновник в стране-партнере Франции согласился с этой оценкой. Он сказал, что цели, ориентиры и диапазон партнерства с Францией станут объектом нового внимательного изучения, среди союзников и в самом Париже, если у власти окажется Марин Ле Пен", - отмечает газета.

Франция Великобритания Германия Бельгия Дания Нидерланды
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