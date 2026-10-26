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ЕС собирается ограничить импорт из КНР химикатов, оборудования и мебели

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ЕС намеревается ввести ограничения на поставки из КНР оборудования и химической продукции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам осведомленных лиц, ЕС планирует задействовать защитные меры для сокращения импорта из ряда секторов, в том числе химикатов, мебели, инструментов, оборудования и механизмов. Меры в форме квот на импорт или пошлин могут представить в первом квартале 2027 года", - информирует агентство.

По его данным, Еврокомиссия хочет вновь применить подход, который дал возможность ранее добиться соглашения с Китаем об ограничении экспорта гибридных автомобилей, и при этом позволил избежать ответных мер Пекина.

Подобные защитные меры ЕС может применять без согласия Китая. Но источники предупредили, что сфера внимания Евросоюза может сместиться после консультаций с КНР и странами-членами союза.

Неясно, отмечает агентство, как Китай отреагирует на новые ограничения, не относящиеся к электромобилям. Вместе с тем ЕС договорились с Пекином о сокращении китайских пошлин на автозапчасти, мороженое и оливковое масло. Также Евросоюз хочет расширить доступ к китайским рынкам, облегчить процедуры выдачи разрешения на поставки в союз важнейшего минерального сырья и постоянных магнитов.

В середине октября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ключевое влияние на конкурентоспособность Евросоюза оказывает торговый дисбаланс, который особенно ощутим в торговле с Китаем, и этому на саммите ЕС было уделено внимание. "Приведу лишь одну цифру: в 2025 году наш торговый дефицит с Китаем составлял 1 млрд евро в день. И мы понимаем, что в 2026 году ситуация станет еще хуже", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе, где заседал саммит ЕС.

По данным Bloomberg, в ЕС планируют до середины декабря представить предложения для механизма, который позволит диверсифицировать поставки, а также идеи, как быстро реагировать на враждебную торговую политику. Предполагается, что реализация этих идей позволит ограничивать доступ к общему рынку ЕС оперативнее и полнее, чем сейчас.

ЕС КНР
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