Поиск

Пашинян сообщил о заинтересованности в расширении связей с Евросоюзом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с руководителем генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству Гертом Яном Купманом в Ереване заявил о заинтересованности в углублении и расширении связей с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в углублении и расширении связей в сферах транспорта, энергетики и цифровизации, а также в диверсификации экономики и укреплении ее устойчивости. Он подчеркнул важность поддержки Евросоюза, направленной на стимулирование экспорта армянской продукции, а также реализации программ по развитию технических возможностей, необходимых армянским производителям и экспортерам.

Купман отметил, что "ЕС приветствует амбициозную повестку реформ правительства Республики Армения и готов последовательно поддерживать этот процесс, расширяя сотрудничество во всех сферах, способствующих устойчивому развитию Армении".

Армения Евросоюз Никол Пашинян Ян Купман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $114,87 за баррель

 Brent подешевела до $114,87 за баррель

В Израиле заявили об отсутствии планов атаковать Иран до парламентских выборов

 В Израиле заявили об отсутствии планов атаковать Иран до парламентских выборов

Болгарию ждет второй тур президентских выборов

 Болгарию ждет второй тур президентских выборов

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

 Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

 Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

 Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

 Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

ЕС поздравил "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии

Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны

 Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов