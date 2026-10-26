Дефицит бюджета еврозоны во II квартале составлял 3,3% ВВП, Евросоюза - 3,5% ВВП

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Дефицит государственного бюджета в странах еврозоны во втором квартале 2026 года увеличился до 3,3% ВВП по сравнению с 3,2% ВВП в предыдущие три месяца, сообщило статистическое управление ЕС.

В государствах Европейского союза этот показатель поднялся до 3,5% с 3,1% ВВП.

Госдолг в государствах, использующих единую европейскую валюту, к концу июня поднялся до 88,8% ВВП с 88,4% на конец первого квартала, в Евросоюзе - до 82,9% с 82,5% ВВП. На конец второго квартала 2025 года данный показатель в еврозоне составлял 87,3%, в ЕС - 81,4%.

Наименьший размер госдолга относительно ВВП на конец июня был у Эстонии (26,1%), Дании (27,1%), Люксембурга (28,2%) и Болгарии (28,7%).

У 13 стран этот показатель превышал 60%. Самый существенный долг у Греции (140,8%), Италии (139,9%), Франции (119,1%), Бельгии (110,2%) и Испании (101,4%).