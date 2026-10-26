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ЕС продлил на год санкции против ИГ и "Аль-Каиды"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил в понедельник действие санкций против террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) до 31 октября 2027 года.

В коммюнике совета сообщается, что в настоящее время в этот санкционный список включены 15 физических лиц и восемь групп.

"В отношении всех фигурантов списка действует режим замораживания активов, а для физических лиц также установлен запрет на въезд в Европейский союз. Кроме того, лицам и организациям из ЕС запрещено предоставлять им денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что данные ограничительные меры дополняют санкции, введенные Советом Безопасности ООН против ИГ и "Аль-Каиды".

"Европейский союз по-прежнему привержен противодействию сохраняющейся террористической угрозе со стороны "Аль-Каиды", ИГ и их региональных филиалов. ЕС намерен и впредь принимать решительные меры против тех, кто продолжает угрожать международному миру и безопасности, планируя, финансируя и совершая террористические акты, а также распространяя по всему миру свою смертоносную террористическую пропаганду", - заявили в Брюсселе.

ЕС Аль-Каида Исламское государство
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