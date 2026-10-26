Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Древнейший отброшенный хвост в янтаре, датировка астрономами "Звездной ночи" Ван Гога и механизм быстрого принятия решений у ворон

Винсент Ван Гог "Звездная ночь"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеонтологи обнаружили хвост ящерицы в образце бирманского янтаря возрастом около 99 млн лет, что соответствует началу позднего мела. Образец был приобретен Музеем естественной истории имени Стейнхардтов в Тель-Авиве в 2022 году и с тех пор хранится в его коллекции. Это первое прямое подтверждение того, что чешуйчатые рептилии научились отбрасывать хвост уже на ранних этапах эволюции. Вероятно, рептилия отбросила хвост, когда пыталась спастись от хищника или выбраться из смолы, в которой завязла.

- Если подросток закрывается в комнате и рисует мангу, то он, возможно, борется с депрессией и тревожностью. Как показал метаанализ британских ученых, арт-терапия (включая рисование, музыку и театр) снижает тяжесть этих психических расстройств. Такая терапия благотворно влияет на общее самочувствие и качество жизни, систолическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

- В 2026 году Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон, которая известна тем, что ломает конвенциональные рамки. В этой статье рассказывается о биографии и обширном творчестве литературного триумфатора этого года.

- В спор о том, когда именно написана знаменитая "Звездная ночь" Ван Гога, вмешались астрономы – и не зря. Южнокорейские ученые провели исследовaние и определили, что небо, зaпечетленное на кaртине, могло действительно наблюдаться художником 22 июля 1889 года, в то время как предыдущая датировка – 19 июня 1889 года – рождает ряд несоответствий. На это указывают результаты моделирования звездного неба. На предрассветном июльском небе были видны убывающая Луна и Венера, разделенные между собой рассеянным звездным скоплением Гиады в созвездии Тельца. Кроме того, Ван Гог в письмах упоминал про цикад как отражение сильной летней жары, что тоже говорит в пользу этой даты. Предполагается, что ночное небо было ясным, однако полностью не исключается наличие облаков.

- CAR-T-терапия помогла при синдроме мышечной скованности – это крайне редкое аутоиммунное неврологическое заболевание, которое проявляется прогрессирующей мышечной ригидностью и скованностью, спазмами, болью и нарушениями подвижности. У всех пациентов после однократной инфузии CAR-T-клеток наблюдалось стойкое улучшение самочувствия и физических функций: 92 процента из них не нуждались в постоянном приеме иммунотерапевтических препаратов.

- Двое немецких исследователей обнаружили, что черные вороны очень быстро принимают решение в условиях зашумленного сигнала – в два раза быстрее, чем люди и макаки в аналогичной задаче. Вороны выбирали, в каком направлении движется большая часть точек на экране, в среднем за 235 миллисекунд – в два раза быстрее, чем люди и макаки в аналогичной задаче. Ученые также обнаружили нейроны, которые кодировали направление и выбор подобно тому, как это происходит в мозге млекопитающих.

- Австралийские ученые расширили понимание циркадного подтипа депрессии, при котором нарушения циркадных ритмов занимают центральное место в патогенезе заболевания, и предложили шесть диагностических критериев.

- Французские органы здравоохранения сообщили о смерти пациента, зараженного одноцепочечным РНК-вирусом Шамонда из рода Orthobunyavirus. Это первый задокументированный случай заражения человека этим вирусом.

- Компания Science Corporation сообщила об успехе клинических испытаний субретинального имплантата PRIMA у пациента с болезнью Штаргардта. В ходе реабилитации мужчина с серьезным нарушением зрения смог увидеть букву, а затем – целое слово.

- Кенийские медики сообщили о выделении изолята грибка Candidozyma auris, который устойчив к препаратам сразу четырех классов противогрибковых средств. Это второй в мире изолят с такой степенью резистентности. Candidozyma auris (ранее Candida auris) быстро превратилась в глобальную угрозу здравоохранения с момента ее первого описания в 2009 году. С тех пор грибок распространился по шести континентам, причем только в США зарегистрировано более десяти тысяч случаев. В отличие от других представителей этого рода, Candidozyma auris легко распространяется в медицинских учреждениях, вызывая инвазивный кандидоз с высокой летальностью.