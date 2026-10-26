Поиск

Rystad ждет роста расходов мировых импортеров СПГ в этом году на $39 млрд при сокращении объема закупок

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мировые импортеры из-за конфликта на Ближнем Востоке потратят на закупку СПГ в 2026 году как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке как минимум на $39 млрд больше при сокращении физического объема на 60,7 млн тонн, по оценке аналитической компании Rystad Energy.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к нарушению глобальных потоков энергоносителей, вынуждая страны пересматривать маршруты поставок и чаще обращаться к спотовому рынку для замещения выпадающих объемов.

Модель Rystad Energy базируется на том, что поставки СПГ из Катара и ОАЭ будут недоступны в период с марта по конец 2026 года. В этом сценарии общие затраты на закупки сжиженного газа в мире в этом году увеличатся с $217,8 млрд (согласно прогнозу, сделанному до начала конфликта) до минимум $256,3 млрд. Наиболее существенный рост расходов ожидается в Европе: ее траты на СПГ повысятся как минимум на $12 млрд (на 18%, до $79 млрд), даже несмотря на сокращение спроса на 24 млн тонн.

Страны Восточной Азии находятся в более выгодном положении. Наличие более диверсифицированного портфеля контрактов (с поставщиками за пределами Ближнего Востока) и относительно низкий спрос на СПГ позволяют региону в значительной степени нивелировать последствия перебоев в поставках из Катара и ОАЭ. Ожидается, что их расходы на импорт СПГ увеличатся на 9,8% (до $104,6 млрд) относительно прогноза до начала конфликта, отмечается в отчете Rystad Energy.

Rystad Energy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

 На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

Путин встретится с президентом Ирана и эмиром Катара "на полях" саммита ФСЭГ

Россия за 9 месяцев направила в Африку 13 млн тонн зерна

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

 Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Brent подешевела до $114,87 за баррель

 Brent подешевела до $114,87 за баррель

В Израиле заявили об отсутствии планов атаковать Иран до парламентских выборов

 В Израиле заявили об отсутствии планов атаковать Иран до парламентских выборов

Болгарию ждет второй тур президентских выборов

 Болгарию ждет второй тур президентских выборов

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

 Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

 Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 121 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12583 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов