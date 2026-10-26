Rystad ждет роста расходов мировых импортеров СПГ в этом году на $39 млрд при сокращении объема закупок

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мировые импортеры из-за конфликта на Ближнем Востоке потратят на закупку СПГ в 2026 году как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке как минимум на $39 млрд больше при сокращении физического объема на 60,7 млн тонн, по оценке аналитической компании Rystad Energy.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к нарушению глобальных потоков энергоносителей, вынуждая страны пересматривать маршруты поставок и чаще обращаться к спотовому рынку для замещения выпадающих объемов.

Модель Rystad Energy базируется на том, что поставки СПГ из Катара и ОАЭ будут недоступны в период с марта по конец 2026 года. В этом сценарии общие затраты на закупки сжиженного газа в мире в этом году увеличатся с $217,8 млрд (согласно прогнозу, сделанному до начала конфликта) до минимум $256,3 млрд. Наиболее существенный рост расходов ожидается в Европе: ее траты на СПГ повысятся как минимум на $12 млрд (на 18%, до $79 млрд), даже несмотря на сокращение спроса на 24 млн тонн.

Страны Восточной Азии находятся в более выгодном положении. Наличие более диверсифицированного портфеля контрактов (с поставщиками за пределами Ближнего Востока) и относительно низкий спрос на СПГ позволяют региону в значительной степени нивелировать последствия перебоев в поставках из Катара и ОАЭ. Ожидается, что их расходы на импорт СПГ увеличатся на 9,8% (до $104,6 млрд) относительно прогноза до начала конфликта, отмечается в отчете Rystad Energy.