Бернем не ожидает возвращения Великобритании в ЕС до следующих выборов в парламент

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем исключил возможность возвращения Великобритании в ЕС во время работы парламента нынешнего созыва, однако отметил, что хочет, чтобы это произошло позже, сообщает в понедельник Sky News.

"Я не предлагаю вернуться в ЕС во время работы нынешнего парламента. Мы очень далеки от этого конкретно в данный момент времени", - заявил премьер.

Бернем сказал, что Великобритании на нынешнем этапе нужно понять, какие долгосрочные отношения с ЕС будут наиболее выгодными для страны.

"(...) нам нужно предпринять некоторые практические шаги, чтобы подписать соглашение (регулирующее отношения с ЕС - ИФ), которое будет работать лучше, чем то, которое у нас есть", - пояснил он.

Премьер считает, что после Брексита все сложилось не так, "как люди ожидали в то время". Новые проблемы, по его словам, включают в себя "ослабление экономики", а также контроля над иммиграцией.

Отметив, что "сделка, которую Великобритания заключила с ЕС, на данный момент" недостаточно хороша, Бернем подчеркнул, что хотел бы увидеть возвращение его страны в состав Евросоюза "еще при моей жизни".

Sky News отмечает, что позже на Даунинг-стрит заверили: высказывания Бернема не означают, что он обязательно будет выступать за возвращение в ЕС.

Пресс-секретарь британского премьера Том Уэллс, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что Бернем "не склоняется ни в ту, ни в другую сторону" относительно будущего Великобритании в ЕС.

"Он говорит, что нам пора обсудить, какие долгосрочные отношения с Европой являются наилучшими для Великобритании (...). Он принципиально не склоняется ни в ту, ни в другую сторону, и все вопросы будет решать британская общественность", - приводит слова Уэллса Sky News.

В сентябре Бернем заявлял, что выход из ЕС в целом принес королевству вред, и он намерен представить ряд новых подходов к будущим отношениям с союзом. Он также подчеркнул, что не исключает включения пункта о возвращении в ЕС в предвыборную программу Лейбористской партии на следующих выборах.