Белоруссия готова способствовать продовольственной безопасности Монголии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова внести весомый вклад в продовольственную безопасность Монголии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Беларусь готова внести весомый вклад в поддержание продовольственной безопасности Монголии. Наш потенциал и монгольский масштаб просто подталкивают к крупным проектам. Будем ускоряться со строительством молочно-товарных комплексов, активизируем трансфер белорусских аграрных технологий", - сказал он.

Он также подтвердил готовность Белоруссии обеспечивать потребности Монголии в карьерной, пассажирской и коммунальной технике, а также развивать сервисную инфраструктуру. Помимо этого упор будет сделан на развитии взаимодействия в сфере легкой промышленности.

"Результаты белорусско-монгольских переговоров на высшем уровне показали твердое намерение обеих сторон конвертировать высокий уровень политического взаимопонимания между Минском и Улан-Батором в значимые экономические проекты", - подчеркнул Лукашенко.