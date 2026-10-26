Ватикан подтвердил ноябрьский визит папы римского в Уругвай, Аргентину и Перу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV, который восстанавливается после операции на легком, совершит с 6 по 17 ноября поездку в Уругвай, Аргентину и Перу, подтвердила пресс-служба Святого престола.

"Учитывая нынешнее состояние пациента и результаты медицинских исследований, противопоказаний к запланированной поездке в Латинскую Америку нет", - заявил врач папы Луиджи Карбоне.

Состояние здоровья понтифика после операции продолжает улучшаться. Понтифик постепенно возвращается к привычному распорядку, при этом продолжает консультироваться с врачами.

"Пусть этот визит станет возможностью открыть друг друг сердца, укрепить наше единство", - сказал папа римский.

Темой поездки в Уругвай 6-8 ноября станет цитата из Евангелия от Луки: "Я возвещаю вам великую радость".

Визит в Аргентину 8-11 ноября пройдет с девизом: "Приветствуем всех. Идите и проповедуйте".

Поездка в Перу, которая продлится до 17 ноября, пройдет с призывом: "Откроем наши сердца".