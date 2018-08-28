В ВСУ заявили о гибели 366 украинских военных в боях под Иловайском в 2014 году

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских бойцов, в том числе 150 военнослужащих ВСУ, еще 429 человек получили ранения, сообщили в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Мы знаем, что 128 (военнослужащих - ИФ) оказались в плену. Если я не ошибаюсь, 11 военнослужащих и сотрудников министерства внутренних дел по эпизоду боев под Иловайском пока находятся в плену", - рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, 158 бойцов числятся пропавшими без вести. "В моргах сейчас находятся - если мы берем этап именно Иловайских боев - еще 15 без вести пропавших, которых мы пока не можем идентифицировать", - добавил представитель ВСУ.

В конце августа 2014 года под Иловайском противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату украинских силовиков в заложники.

Между тем в Донецке и Луганске утверждают, что Киев намеренно замалчивает масштаб потерь в ходе выхода из окружения украинской армии под Иловайском, число убитых в разы больше, чем цифры, озвученные руководством ВСУ.

14 августа 2017 года Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда дказательства совершения "военных преступлений подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска в 2014 году, для решения вопроса об открытии уголовного производства".