ОДКБ отвергла причастность к ударам по афганской провинции Тахар

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеет отношения к нанесению ударов на севере Афганистана, заявил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"ОДКБ не причастна к нанесению ударов по афганской провинции Тахар, о которых сообщили ряд средств массовой информации", - сообщил Зайнетдинов.

В свою очередь информированный собеседник агентства заявил, что "на данный момент на территории Таджикистана не развёрнуто никаких воинских контингентов ОДКБ", "никаких военных мероприятий в формате ОДКБ на территории Таджикистана сейчас не проводится".

Ранее в афганских СМИ была обнародована информация, что после перестрелки на границе таджикская авиация нанесла удар по позициям талибов в афганском уезде Даргад. Позже в Минобороны Таджикистана эти сообщения опровергли.