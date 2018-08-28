Десять мигрантов задержаны за нападение на полицию на испано-марокканской границе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Десятерых мигрантов, подозреваемых в нападении на испанских полицейских на границе расположенного на севере Африки испанского анклава Сеуты и Марокко, задержали служащие Гражданской гвардии Испании.

По данным этого ведомства, среди задержанных - двое выходцев из Того, двое из Камеруна и шесть человек - из Гвинеи.

Отмечается, что граждане Того оказали сопротивление при аресте и травмировали полицейских.

26 июля 22 полицейских получили травмы при прорыве мигрантов через защитный вал на испано-марокканской границе. В штурме этого вала приняли участие 602 человека.