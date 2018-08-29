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Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"

В штате Миннесота группа граждан потребовала удалить с банкнот национальный лозунг, сославшись на свободу вероисповедания, закрепленную в Конституции

Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Апелляционный суд восьмого округа города Сент-Пол (столица штата Миннесота) отклонил жалобу 29 человек, которые требовали удалить с банкнот и монет ставшую национальным лозунгом фразу In God We Trust (Мы верим в Бога), сообщают американские СМИ.

Группа атеистов в своем иске указала, что свобода вероисповедания гарантируется первой поправкой к Конституции США и что лозунг противоречит этой поправке. По мнению истцов, свобода вероисповедания подразумевает право не верить в Бога, и девиз, таким образом, нарушает права неверующих граждан страны.

Судья Рэймонд Грюндер не согласился с истцами. Он сослался на постановление Верховного суда от 2014 года, отклонившего жалобу на чтение молитвы перед заседаниями законодательного собрания в штате Небраска. Верховный суд тогда отметил, что молитва уже стала традицией.

По словам Грюндера, девиз на банкнотах не противоречит законодательству и согласуется с воззрениями на свободу вероисповедания прошлых поколений.

Как отмечается, интересы истцов в суде представлял адвокат Майкл Ньюдоу, известный своими антиклерикальными взглядами. Ранее он уже пытался исключить фразу In God We Trust. В 2010 году он проиграл суд, пытаясь отменить упоминание Бога из клятвы верности флагу США.

Фраза "Мы верим в Бога" впервые появилась на монетах в 1864 году во время Гражданской войны, когда многие американцы в поисках защиты активно обращались к религии.

В 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон, утвердивший словосочетание In God We Trust национальным лозунгом. США, предположительно, таким образом стремились противопоставить себя атеистическому СССР.

После этого, в середине 1960-х годов, фраза появилась на банкнотах.

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Теги: США
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