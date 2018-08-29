В Германии создадут агентство инноваций в сфере кибербезопасности

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство Германии решило сформировать агентство инноваций в сфере кибербезопасности. Об этом сообщила официальный представитель кабмина Ульрике Деммер. Агентство будет подчиняться МВД и минобороны.

"Агентство будет заниматься задачами государства в сфере кибербезопасности",- сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, работать новая организация начнет уже в 2018 году.

В свою очередь представитель минобороны ФРГ Хольгер Нойман сообщил, что конкретно со случаями предполагаемых хакерских атак из России образование нового агентства не связано.

"Образование этого агентства направлено не на какую-либо угрозу, а в целом на угрозы в сфере кибербезопасности",- указал Нойман, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Немецкие СМИ ранее неоднократно сообщали о хакерских атаках на интернет-сайты различных ведомств, в том числе на серверы МИД и Минобороны ФРГ. Еженедельник Spiegel в июле сообщил, что российская хакерская группа Sandworm атаковала общественно-правовые телеканалы ФРГ WDR и ZDF.

По информации радиостанции Deutschlandfunk, на работу агентства в ближайшие пять лет будет выделено 100 млн евро.

Перед выборами в бундестаг в ФРГ в 2017 году власти страны усилили кибербезопасность из-за страха перед "российскими хакерами".