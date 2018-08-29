В Германии убрали вызвавшую потасовки позолоченную статую Эрдогана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти немецкого города Висбаден (федеральная германская земля Гессен) приняли решение убрать с городской площади позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет в среду немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, такое решение было принято из-за разгоревшегося конфликта между сторонниками и противниками политики Эрдогана.

По сообщению немецкой радиостанции Deutsche Welle, беспорядки произошли возле статуи во вторник. Местная полиция заявляет, что они не переросли в столкновения и никто не пострадал. По словам очевидцев, некоторые из тех, кто пришел на площадь, держали в руках колющее оружие.

Nach Protesten in Wiesbaden: Gold-Erdoğan wieder abgebaut https://t.co/RnTXofw5rA — Süddeutsche Zeitung (@SZ) 29 августа 2018 г.

Позолоченная четырехметровая статуя президента Турции была установлена на площади Немецкого Единства в Висбадене в рамках фестиваля искусств, который продлится до 2 сентября. Монумент был отлит из бетона, а затем покрыт золотой краской. Через некоторое время после его установки противники Эрдогана нанесли на памятник бранное слово.

Агентство DPA отмечает, что статуя Эрдогана с поднятой правой рукой внешне напоминает монумент бывшему иракскому президенту Саддаму Хуссейну. Статуя Хуссейна была снесена с постамента американскими военными в 2003 году, когда они вошли в Багдад.

Статуя Саддама Хуссейна