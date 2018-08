Конгрессмены США потребовали ввести санкции против китайских чиновников

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа американских законодателей направила коллективные письма госсекретарю США и министру финансов с требованием введения санкций против китайских официальных лиц, которые ответственны за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил сенатор Марко Рубио.

"Сегодня (в среду - ИФ) я и группа представителей обеих партий в конгрессе обратились с предложением применить Акт Магнитского и заморозить счета, а также запретить въезд в США китайским официальным лицам, ответственным за массовое заключение мусульман в лагеря для перевоспитания", - написал законодатель в своем твиттере.

Today I & a bipartisan group of 16 members of Congress asked ⁦@POTUS⁩ to use the Global Magnitsky Act to freeze the as­sets & ban the en­try of Chinese officials responsible for the mass roundup of Muslims in internment camps in the #Xinjiang region https://t.co/ppVLB4UL3C