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Конгрессмены США потребовали ввести санкции против китайских чиновников

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа американских законодателей направила коллективные письма госсекретарю США и министру финансов с требованием введения санкций против китайских официальных лиц, которые ответственны за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил сенатор Марко Рубио.

"Сегодня (в среду - ИФ) я и группа представителей обеих партий в конгрессе обратились с предложением применить Акт Магнитского и заморозить счета, а также запретить въезд в США китайским официальным лицам, ответственным за массовое заключение мусульман в лагеря для перевоспитания", - написал законодатель в своем твиттере.

Ранее член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл сообщила, что 2 миллиона уйгур и других представителей мусульманских меньшинств находятся в "политических лагерях для перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китайский представитель в Комитете ООН по правам человека опроверг утверждения о притеснениях мусульман по религиозному признаку, отметив, что жесткие меры в области безопасности в Синьцзяне необходимы для борьбы с экстремизмом и терроризмом, они никоим образом не направлены против этнических групп или на ограничение свободы вероисповедания.

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Теги: США, Китай

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