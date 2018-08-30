Бизнесмен Усманов и глава "ЛУКОЙЛа" Алекперов награждены орденами Узбекистана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева российский бизнесмен Алишер Усманов награжден орденом "Эл юрт хурмати" ("Всенародного признания и уважения"), а глава компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов - орденом "Дустлик" (Дружба), сообщают в четверг СМИ республики.

Как говорится в указе, Усманов награжден за "огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и РФ, эффективную реализацию крупных инвестпроектов в нашей стране, активное участие в создании в Узбекистане уникальных духовно-просветительских комплексов с целью возрождения и сохранения богатого исторического наследия и национальных ценностей нашего народа, искреннюю любовь к Родине, являющуюся примером для молодежи, а также за содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики".

Алекперов награжден "за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана, внедрение в отрасль передовых, инновационных технологий по добыче и глубокой переработке сырья, повышение экспортного потенциала нашей страны, реализацию крупных стратегических проектов и содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для республики".

Как сообщалось ранее, Усманов взял под свое попечительство старейший узбекский футбольный клуб "Пахтакор", вложив в него около $20 млн. Кроме того он поддерживает создание духовно-просветительских комплексов, участвует в проектах по развитию туризма в республике.

В документальном фильме об Усманове, недавно показанном по узбекскому телевидению, он заявил о готовности быть полезным Узбекистану. "Я горжусь тем, что я узбек, горжусь тем, что это моя родная земля. И все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда, в любую минуту. Желаю больших успехов узбекскому народу", - сказал он.

Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чуст, расположенном в Наманганской области Узбекистана.

Компания "ЛУКОЙЛ", возглавляемая Алекперовым, осуществляет в республике крупные проекты в нефтегазовом комплексе. В настоящее время "ЛУКОЙЛ" работает в Узбекистане над реализацией трех проектов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) - Кандым-Хаузак-Шады-Кунград, разработке месторождений Юго-Западного Гиссара, а также проводит геологоразведку узбекской части Аральского моря.

"ЛУКОЙЛ" в апреле 2016 года приступил к строительству Кандымского газоперерабатывающего завода мощностью переработки 8,1 млрд кубометров газа в год в рамках проекта обустройства Кандымской группы месторождений. В настоящее время в строй вводится первая очередь предприятия. Общий объем инвестиций в этот проект на первой фазе оценивался в $3,3 млрд.

К настоящему времени накопленная добыча газа компании в Узбекистане превысила 30 млрд кубометров. Компания до 2020 года планирует добывать в Узбекистане около 17-18 млрд кубометров газа ежегодно. При этом общий объем инвестиций компании в Узбекистане превысит $8 млрд.