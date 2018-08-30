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Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину

Друг Джохара Царнаева был приговорен к шести годам тюрьмы за препятствование правосудию

Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину
Джохар Царнаев
Фото: Reuters

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Студент из Казахстана Диас Кадырбаев, осужденный на шесть лет по делу о теракте в Бостоне, освобожден из федеральной тюрьмы в США и передан для депортации, сообщил телеканал Fox News.

Представитель иммиграционной и таможенной службы подтвердил, что Кадырбаев в среду был передан под стражу для депортации в Казахстан, говорится в статье.

Двое казахстанских студентов - Кадырбаев и Азамат Тажаяков - были задержаны после взрывов на марафоне в Бостоне в 2013 году. Кадырбаев был приговорен в США к шести годам тюремного заключения, Тажаяков - к 3,5 годам за препятствование американскому правосудию при расследовании теракта. Как сообщало агентство Associated Press, Кадырбаев сознался, что убрал некоторые вещи из комнаты Царнаева в общежитии, что впоследствии помешало следствию.

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Тажаяков уже отбыл срок и вернулся на родину в июне прошлого года.

Виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года признаны братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар был впоследствии задержан, а Тамерлан убит стражами порядка.

В конце июня 2015 года в суде в Бостоне официально огласили смертный приговор Царнаеву, признанному виновным в терроризме.

Взрывы в Бостоне

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На финишной черте Бостонского марафона прогремело два взрыва.Взрывы произошли примерно через три часа после того, как финишировали победители марафона. Один из организаторов марафона сообщил в Twitter: &quot;Было две бомбы, которые взорвались недалеко от финиша бостонского марафона. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы определить, что именно произошло&quot;.Американские СМИ сообщали также о третьем взрыве, который произошел в библиотеке Кеннеди примерно через час после первых двух, но позже выяснилось, что это было бытовое возгорание, не имеющее отношение к теракту. Данные о жертвах и пострадавших пока что разнятся: согласно последним данным, погибло 3 человека. В Массачусетском госпитале находятся, по меньшей мере, 22 пострадавших, 10 из них пришлось ампутировать конечности.Всего в больницы поступило до 140 человек, которые в той или иной мере пострадали от взрывов.
На финишной черте Бостонского марафона прогремело два взрыва.
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Теги: США, Бостон, Диас Кадырбаев, Казахстан

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