Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Студент из Казахстана Диас Кадырбаев, осужденный на шесть лет по делу о теракте в Бостоне, освобожден из федеральной тюрьмы в США и передан для депортации, сообщил телеканал Fox News.

Представитель иммиграционной и таможенной службы подтвердил, что Кадырбаев в среду был передан под стражу для депортации в Казахстан, говорится в статье.

An associate of convicted Boston Marathon bomber Dzhokhar Tsarnaev has been released from prison and is in ICE custody awaiting extradition to his native Kazakhstan. https://t.co/LKzt7vyP9Z pic.twitter.com/YD9gIeZ0vk — The Boston Globe (@BostonGlobe) 30 августа 2018 г.

Двое казахстанских студентов - Кадырбаев и Азамат Тажаяков - были задержаны после взрывов на марафоне в Бостоне в 2013 году. Кадырбаев был приговорен в США к шести годам тюремного заключения, Тажаяков - к 3,5 годам за препятствование американскому правосудию при расследовании теракта. Как сообщало агентство Associated Press, Кадырбаев сознался, что убрал некоторые вещи из комнаты Царнаева в общежитии, что впоследствии помешало следствию.

Тажаяков уже отбыл срок и вернулся на родину в июне прошлого года.

Виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года признаны братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар был впоследствии задержан, а Тамерлан убит стражами порядка.

В конце июня 2015 года в суде в Бостоне официально огласили смертный приговор Царнаеву, признанному виновным в терроризме.