Дневники с неправильными номерами экстренных служб выпустили в Пензенской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В оформлении дневников для пензенских школьников допустили ошибки, сообщается на сайте Министерства образования области в четверг.

В частности, по данным местных СМИ, на шестой странице "Дневника школьника Пензенской области" были напечатаны неверные телефоны экстренных служб.

"Ошибка выявлена, и мы примем меры для ее устранения, в том числе и с использованием педагогических приемов, которые помогут детям запомнить правильные номера телефонов экстренных служб и действий в чрезвычайных ситуациях. А на каком этапе работы закралась ошибка - выясним и примем соответствующие управленческие решения", - приведены в сообщении слова главы областного министерства Александра Воронкова.

Там добавили, что издательство выпустит наклейку в дневник с уточненной информацией по телефонам экстренных служб.

Отмечается, что на печать 55 тысяч дневников из областного бюджета было выделено более 7 млн рублей.