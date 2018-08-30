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Украинские пограничники не пропустили в страну российского дипломата

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Харьковского пограничного отряда остановили на границе российского дипломата, которому запрещен въезд в страну, сообщили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы.

При проверке документов в поезде на пункте контроля "Харьков-пассажирский" пограничники установили, что один из пассажиров является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове.

"Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года", - пояснили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Дипломата не пропустили на территорию Украины и возвратили в Россию.

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Теги: Украина
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Украинские пограничники не пропустили в страну российского дипломата

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