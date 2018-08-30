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"Нафтогаз Украины" резко поднял цены для промпотребителей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" с 1 сентября 2018 года повышает цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 20,8% по сравнению с августом, до 12 тыс. 249,6 гривен ($434) за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Согласно сообщению компании, это касается контрактов с датой подписания 30 августа и позже.

В нем отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100%-ных "дочек" "Нафтогаза". Для других покупателей при заключении контрактов с 30 августа цена в сентябре возрастет на 20,3%, до 13 338 грн. ($473) за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Первоначально, 17 августа, "Нафтогаз" объявил о повышении цен для промпотребителей с сентября на 4,6% по сравнению с августом, до 10 тыс. 599,6 грн. и 11 тыс. 594,4 грн. за 1 тыс. куб. м (с НДС) соответственно. Эти цены применялись при заключении договоров на поставку до 29 августа (включительно).

"Ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро", - отмечается в нынешнем сообщении "Нафтогаза".

Цены на газ на спотовых площадках Европы на текущей неделе продолжили уверенный рост, закрепившись на уровне существенно выше $300 за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 29 августа цена на газ на британской NBP и голландской TTF достигла $315.

Европейские подземные хранилища газа заполнены на 72,9% (хуже за десятилетие этот показатель был только в 2013 году - 72,36%). При этом темпы закачки газа в хранилища в августе оказались существенно ниже, чем в те же дни прошлого года.

На Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

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Теги: Украина, Нафтогаз
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"Нафтогаз Украины" резко поднял цены для промпотребителей

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