Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью ее мужа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга - Владимира Матвиенко", - говорится в сообщении пресс-службы.

Слова поддержки глава государства также передал всем родным и близким Владимира Матвиенко.