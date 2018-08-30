В Германии отстранили сотрудника за разглашение данных о подозреваемых в убийстве в Хемнице

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель органов юстиции, распространивший документ с именами подозреваемых в убийстве в Хемнице, отстранен от работы, сообщает в четверг МВД федеральной земли Саксония.

"Распространение секретных документов - безответственно и наказуемо", - заявил министр юстиции земли Себастьян Гемков.

После того, как в городе был убит 35-летний гражданин Германии, мужчина, имевший доступ ко внутренним документам Минюста, сфотографировал ордер на арест подозреваемых, которые оказались выходцами из Сирии и Ирака. Как он сам сообщил изданию Bild, через сутки он отправил фотографию документа через смартфон коллегам, друзьям погибшего и представителям праворадикальной группировки Pro Chemnitz.

Затем публикацию по интернет-каналам распространили приверженцы правых взглядов. После этого на улицы города вышли тысячи "правых" и сторонники "левых" - чтобы протестовать против выступлений "правых".

Газете мужчина объяснил, что хотел, чтобы общественность узнала правду. "Я сфотографировал ордер на арест и распространил его, потому что хотел, чтобы на суд общественности была представлена правда и только правда", - заявил он.

В минувший понедельник в Хемнице прошли две согласованные уличные акции - представителей "левых" и правого движения Pro Chemnitz, по данным полиции в них приняло участие около 7,5 тысяч человек. Демонстрации переросли в беспорядки, пострадали 20 человек, в том числе два сотрудника полиции. Поводом для демонстраций стало убийство 35-летнего гражданина Германии Даниэля Х., по делу об убийстве задержаны гражданин Сирии 23 лет и гражданин Ирака 22 лет.