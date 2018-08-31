Лукашенко напомнил правительству страны о недопустимости пьянства

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нескольких новых министров и анонсировал дальнейшие перестановки в кабмине. Он заявил, что одна из причин обновления правительства - пьянство.

"Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично", - добавил глава государства.

"Я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинают страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли", - подчеркнул президент.

В пятницу 31 августа Лукашенко назначил Максима Ермоловича министром финансов, а Виктора Каранкевича - министром энергетики, сообщает госагентство БелТА.

Также президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.