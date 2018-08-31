Мужчина напал с ножом на посетителей вокзала Амстердама

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полиция ранила мужчину, подозреваемого в нападении с холодным оружием на посетителей железнодорожного вокзала в Амстердаме, сообщила городская полиция в твиттере.

Согласно заявлению полицейских, двое пострадавших вместе с подозреваемым госпитализированы.

Инцидент произошел на центральном вокзале Амстердама, отмечает​ британская газета The Sun. По данным издания, полицейские выстрелили в подозреваемого после того, как тот ранил двух человек. О состоянии пострадавших не сообщается.

Здание центрального вокзала оцеплено, на месте работает полиция.