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Мужчина напал с ножом на посетителей вокзала Амстердама

Полиция ранила его, подозреваемый госпитализирован вместе с двумя пострадавшими от его действий

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полиция ранила мужчину, подозреваемого в нападении с холодным оружием на посетителей железнодорожного вокзала в Амстердаме, сообщила городская полиция в твиттере.

Согласно заявлению полицейских, двое пострадавших вместе с подозреваемым госпитализированы.

Инцидент произошел на центральном вокзале Амстердама, отмечает​ британская газета The Sun. По данным издания, полицейские выстрелили в подозреваемого после того, как тот ранил двух человек. О состоянии пострадавших не сообщается.

Здание центрального вокзала оцеплено, на месте работает полиция.

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Теги: Нидерланды, Амстердам
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