Мужчина напал с ножом на посетителей вокзала Амстердама

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полиция ранила мужчину, подозреваемого в нападении с холодным оружием на посетителей железнодорожного вокзала в Амстердаме, сообщила городская полиция в твиттере.
Согласно заявлению полицейских, двое пострадавших вместе с подозреваемым госпитализированы.
Инцидент произошел на центральном вокзале Амстердама, отмечает британская газета The Sun. По данным издания, полицейские выстрелили в подозреваемого после того, как тот ранил двух человек. О состоянии пострадавших не сообщается.
Здание центрального вокзала оцеплено, на месте работает полиция.